Papa Francis 50 mülteciyi Roma’ya götürecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yapacağı ziyaret öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akdeniz’deki mülteci kriziyle ilgili konuşan Papa, gönderdiği video mesajda, “Onlar bizim kardeşlerimiz” diye konuştu. “Dün ve bugün savaştan ve yoksulluktan kaçarak kıtamıza gelenleri düşünüyorum” diyen Papa, “Kaç hayat denizde kaybedildi. Bugün bizim denizimiz, Akdeniz büyük bir mezarlık” ifadelerini kullandı.

GKRY ziyaretinin ardından Papa Francis’in talimatıyla 50 mültecinin İtalya’nın başkenti Roma’ya götürüleceği belirtildi.