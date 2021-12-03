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Papa Francis Başpiskopos Hrisostomos Ve Sen Sinod Meclisiyle Görüştü

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Papa Francis Başpiskopos Hrisostomos Ve Sen Sinod Meclisiyle Görüştü
Papa Francis Başpiskopos Hrisostomos Ve Sen Sinod Meclisiyle Görüştü

Güney Kıbrıs ziyaretini bugün de sürdüren Papa Francis, bu sabahki temasları çerçevesinde ilk olarak Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi üyeleriyle bir araya gelirken, Güney Lefkoşa’daki GSP stadyumunda yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bir de ayin gerçekleştirdi.
Rum haber kaynakları, Papa Francis’in bu sabah saatlerinde ilk olarak Başpiskopos II. Hrisostomos’la görüştüğünü, ardından Sen Sinod meclisi üyeleriyle bir araya geldiğini bildirdiler.
Haberlere göre Papa Francis, Sen Sinod Meclisiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin İncil’in ortak yolundan geldiklerine vurgu yaptı.
İki kilise arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın artması temennisinde de bulunan Francis, Kıbrıs’tan geçerek Avrupa’ya giden St. Barnanas ve diğer azizlerin önemine vurgu yaptı.
Öte yandan II. Hrisostomos ise konuşmasında özetle, Avrupa’nın Hristiyan köklerinin Kıbrıs’ta olduğunu ifade ederken 1974 Barış Harekatı’na da değindi.
Öte yandan Papa’nın Sen Sinod Meclisi’yle toplantısına, Limasol Metropoliti Atanasios, Omorfo Metropoliti Neofitos ve “Amathunda” Piskoposu Nikolaos’un katılmadıkları bildirildi.
Atanasios, Neofitos ve Nikolaos’un Papa’nın ziyaretine neden katılmadıklarına ilişkin herhangi bir bildirimde de bulunmadıklarına işaret edildi.

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AYİN BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Rum haber kaynakları ayrıca, Papa’nın Güney Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda gerçekleştirdiği ayinin büyük bir katılımla yapıldığını, Papa’nın ayindeki konuşmasında, Hristiyan dünyasının birlik olması ve İsa’nın yolunda yürümesi gibi dini mesajların ağırlıklı olarak yer aldığını da ifade ettiler.
Öte yandan stadyuma girmek isterken üzerinde bıçak bulunan bir kişi tutuklanırken, stadyum dışında Papa’yı protesto eden bazı pankartların da asıldıkları belirtildi.

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