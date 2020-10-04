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Papa Francis: Piyasa kapitalizmi başarısız oldu; savaşı reddeden bir sistem kabul edilmeli

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs salgınının piyasa kapitalizminin başarısız olduğunu kanıtladığını söyledi.
Papa Francis: Piyasa kapitalizmi başarısız oldu; savaşı reddeden bir sistem kabul edilmeli

Papa, dünyanın diyalog ve dayanışmayı destekleyen; her ne pahasına olursa olsun savaşı reddeden yeni bir politikaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Francis'in Covid-19 sonrası dünya vizyonu, sosyal öğretilerinin temel ögelerini anlattığı ``"Fratelli Tutti" ansikalinde ortaya konuldu.

Belgede Papa'nın küresel ekonominin adaletsizlikleri ve gezegenin yıkımı konusundaki vaazları hatırlatılıyor ve bugünün sorunlarını çözmek için daha fazla dayanışma çağrısı yapılıyor.

Savaşı meşru gösteren doktrin artık geçerli değil

Papa, ansikalde Katolik Kilisesi'nin savaşı meşru bir savunma aracı olarak gösteren kendi doktrininin yüzyıllar boyunca çok geniş bir şekilde uygulandığını ve bunun artık geçerli olmadığını söyledi.

Francis, pandeminin, mevcut siyasi ve ekonomik kurumların koronavirüsten en çok zarar gören insanların meşru ihtiyaçlarını karşılamak için reform yapılması gerektiğine olan inancını doğruladığını kaydetti.

Ülkelerin son krize farklı tepkiler verdiğini ve birlikte çalışamama durumlarını belirgin hale getirdiğinin altını çizen Papa, virüsün bir sonucu olarak milyonlarca iş kaybını, politikacıların popüler hareketleri, sendikaları ve marjinalleştirilmiş grupları dinleme ve daha adil sosyal ve ekonomik politikalar üretme ihtiyacının kanıtı olarak gösterdi.

Proaktif bir ekonomik politikaya ihtiyaç var

Papa, pandeminin karşısında "dünya sistemlerinin kırılganlığının her şeyin piyasa özgürlüğü ile çözülemeyeceğini gösterdiğini" belirterek, "İş kesintilerinin değil yaratılmasını mümkün kılan bir ekonomiyi teşvik etmeye yönelik proaktif bir ekonomik politikaya sahip olmak zorunlu" diyor.

Papa Francis, 'şeytanlaştırmaya ve tecrit etmeye çalışan popülist siyaseti' kınıyor ve diyaloğu, dayanışmayı ve ortak yarar için çalışmak adına samimi çabayı teşvik eden bir ``'karşılaşma kültürü' çağrısında bulunuyor.

Francis bunun sonucu olarak "birkaçını zenginleştirirken yoksulları sürekli olarak sınırlarda tuttuğunu söylediği ``'sapkın' küresel ekonomik sisteme" yönelik eleştirisini tekrarlıyor. Francis, bireyler için mutlak mülkiyet hakkı kavramını reddederek, bunun yerine ``'sosyal amaç' ve dünyanın kaynaklarını paylaşmaktan gelmesi gereken ortak menfaatin önemini vurguladı.

Milliyetçi, izolasyonist politikalar reddedilsin

Papa, yeni ansikalde mültecilere değer verilmesi, bugünün siyasi liderlerinin çoğunun milliyetçi, izolasyonist politikaları reddetmesi gerektiği görüşlerini tekrarlıyor.

Francis, hayırseverlik, nezaket ve yabancılara bakma dersinin ` "yaralı dünyamızı yeniden inşa etmek için vermemiz gereken temel karar" olduğunu söyleyerek, ansikalin bir bölümünü bu konuya ayırıyor.

Nükleer silahlanma yarışını ve ölüm cezasını kınayan Papa, "Bugün tüm Hristiyanlar ve iyi niyetli insanlar, her türlü yasal veya yasadışı ölüm cezasının kaldırılması için çalışmaya çağrılıyor" diyor.

"İnsan kardeşliği" belgesine atıf

AFP'nin haberine göre, Francis'in özellikle barışı teşvik etmek için daha fazla "insan kardeşliği" 'çağrısı, 2019 yılında Mısır El Ezher İmamı Ahmed Tayyib arasında imzalanan "Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam İçin İnsanların Kardeşliği Belgesi" adlı ortak deklarasyondan kaynaklanıyor.

Bu beyanname, Katolikler ve Müslümanlar arasında "kardeş olarak" ilişkiyi geliştirmeyi ve barışı teşvik etmeyi amaçlıyor.

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