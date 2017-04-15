Papa Franciscus, Paskalya Bayramı öncesi "Haç Yolu Ayini"ni yönetti...

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, dünyada yaşanan ve gündelik hayatın parçası haline gelen son dönemdeki yıkım, tahribat ve göçmen teknelerinin batışından utanç duymaları gerektiğini söyledi.

Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde, Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünde "Haç Yolu Ayini" yapıldı.

Hristiyan inancına göre, İsa Mesih'in çarmıha gerilerek Kudüs'teki Golgotha Kayası'nda ölümünün adım adım ilahi ve dualarla anıldığı ayini Papa yönetti.

Ayinin son bölümünde konuşan Papa Franciscus, "Gündelik hayatımızın ortak parçası haline gelen yıkımlar, tahribatlar, batıklar için utanç duyuyoruz. İnançlarından, derilerinin renginden ya da etnik ve sosyal aidiyetlerinden dolayı zulüm gören kadın, çocuk, göçmen tüm masumların her gün kanının dökülüyor olmasından utanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa, Katolik kilisesi içinde yaşanan başta pedofili olmak üzere bazı skandallara da isim vermeden atıfta bulundu.

"Biz piskoposlar, papazlar, kutsanmışlar, yaptıklarımızla skandallara yol açtık. Seni ve kiliseni yaralamaktan dolayı utanç duyuyoruz. Adaletsizliklere karşı sessiz kaldığımız için utanç duyuyoruz." diyen Papa, iyiliğin belirgin şekilde bozguna uğramasına rağmen galip geleceği umudunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Yoğun güvenlik önlemi altındaki Paskalya ritüelini binlerce kişi takip etti. İtalyan polisi, Avrupa'daki son terör olayları nedeniyle Kolezyum çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ayin sırasında bin 500 civarında polis görev yaptı. Metronun Kolezyum durağı da saatler öncesinden önlem amacıyla ulaşıma kapatıldı.