  • BIST 2.989,91
  • Altın 1017.557
  • Dolar 17.9604
  • Euro 18.2596
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı

» »
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan’da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında İsviçreli bir muhafız bayıldı.
Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı

Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında, onu korumakla görevlendirilen İsviçreli Muhafız bayıldı.

Görevliler bayılan muhafızı kaldırarak konuşmasının düzenlendiği Paul VI salonundan çıkardı. Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.

Vatikan’da bugün hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilmişti. İsviçreli Muhafızlar, Roma Katolikleri, İsviçre vatandaşları ve yaşları 19 ile 30 arasında, boyları en az 147 santimetre olan 135 kişilik bir ekipten oluşuyor.

Muhafızların 26 aylık görev süreci boyunca bekar olmaları şart koşuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus Wagner üssüne füze: 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü iddiası16 Ağustos 2022 Salı 21:00
  • 3 bin 932 metrelik halı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi16 Ağustos 2022 Salı 14:36
  • Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı16 Ağustos 2022 Salı 09:30
  • Sokağa çıkma yasağı uygulanan kediler üç ay sonra özgür16 Ağustos 2022 Salı 09:29
  • Ukrayna’nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Obukhiv15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:33
  • Norveç'in ünlü deniz aygırı 'kamu güvenliği' gerekçesiyle öldürüldü15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
  • “Allah-u Ekber” diyerek pilot kabinine girmeye çalıştı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:03
  • Orman yangınları için keçili formül!15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:08
  • Avrupa'da Kuraklık: 500 Yılın En Kötüsü Olabilir15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
  • Uyarılar göz ardı edildi: Deniz aygırı Freya 'güvenlik' gerekçesiyle uyutuldu15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti