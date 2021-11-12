  • BIST 1.638,500
  • Altın 597,18
  • Dolar 9,9843
  • Euro 11,4415
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Papa Francis’in Kıbrıs ziyaretinin detayları…

» »
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis’in, Güney Kıbrıs’a 2-4 Aralık’ta yapacağı ziyaretin detaylarına dün karar verildiği belirtildi.
Papa Francis’in Kıbrıs ziyaretinin detayları…

Fileleftheros gazetesi Papa Francis’in ziyareti sırasında ve 3 Aralık’ta GSP Stadyumu'nda vereceği ayinle ile ilgili alınacak tedbirlerin dün gerçekleştirilen bir toplantıyla ele alındığını yazdı.

Papa Francis’in, devlet yetkilileri tarafından karşılanacağını, yüksek risk altında bulunan bir kişi olarak addedilmesi nedeniyle tedbirlerin de bu yönde olacağını yazan gazete polisin, Papa’nın geçeceği tüm yolları ve Baf Kapısı civarında kalacağı bölgedeki yolları kapatacağını belirtti.

Gazete Papa’nın kalacağı bölgenin kapatılacağını, bölge sakinlerinin ise özel izinle bölgeye giriş yapabileceğini yazdı.

Habere göre polis, Papa 16. Benedikt’in 2010 yılında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği sırada alınan tedbirlerin benzerini alacak ancak bu kez, bölgenin havadan kontrol edilmesi için  helikopterlerin yanı sıra dronlar da kullanacak.

Gazete, GSP Stadyumu’nda yapılacak ayine katılacak kişilerin detaylı bir şekilde aranacağını da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB fonlarının kullanımı konusunda Güney Kıbrıs ilk sırada!12 Kasım 2021 Cuma 19:08
  • Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan ölenlerin sayısı güncellendi12 Kasım 2021 Cuma 19:01
  • Lefkoşa'da bir restoran, kripto parayla ödemeyi kabul etti!11 Kasım 2021 Perşembe 19:25
  • Dimitriyu, İngiliz Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi11 Kasım 2021 Perşembe 15:02
  • Güney'de Rüzgar Parkları Elektrik İdaresi’nden Daha Fazla Elektrik Üretti11 Kasım 2021 Perşembe 13:33
  • Baf Havaalanı, Ekimde Tüm Zamanların En Fazla Yolcusunu Ağırladı11 Kasım 2021 Perşembe 13:28
  • Kaçak Mülteciler Konusu Rum Başkanlık Sarayı’nda Ele Alındı11 Kasım 2021 Perşembe 13:13
  • Aşağı Baf Limanında Mültecilerin Olduğu Bir Tekne Tespit Edildi11 Kasım 2021 Perşembe 13:12
  • Kıbrıslı Rumların yüzde 66’sı Rum hükümetine güvenmiyor11 Kasım 2021 Perşembe 13:04
  • Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı11 Kasım 2021 Perşembe 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti