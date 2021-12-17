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Papa Francis’in Seçtiği 50 Mülteciden İlk Grup Dün Güney Kıbrıs’tan Ayrıldı

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Papa Francis’in Seçtiği 50 Mülteciden İlk Grup Dün Güney Kıbrıs’tan Ayrıldı
Papa Francis’in Seçtiği 50 Mülteciden İlk Grup Dün Güney Kıbrıs’tan Ayrıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında Vatikan’a götürülmek için seçilen 50 siyasi başvuru sahibinden, 12 kişiden oluşan ilk grubun dün Ada’dan ayrıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre,  Rum İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Papa Francis’in bu katkısının, Güney Kıbrıs’ın sürekli mülteci akını nedeniyle karşılaştığı zorluklarının kabul edilmesini teşkil ettiğini belirtti.

Rum İçişleri Bakanlığı açıklamasında bu katkıdan dolayı da Papa Francis’e teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Politis gazetesi Vatikan’a giden 12 kişilik grupta yer alan 4 kişinin, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan yasa dışı göçmen olduğunu da yazdı.

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