Papa Francis’ten Ukrayna’daki savaş ile ilgili açıklama

Papa Francis, Rusların cepheye paralı askerleri gönderdiğini ve bu askerlerin yaptığı gaddarlığın görüldüğünü belirterek Sadece bunu görüyoruz ki bu (gaddarlık) korkunçtur ve belki de bir şekilde kışkırtılmış ya da önlenmemiş olan bu savaşın arkasında gelişen tüm dramı görmüyoruz dedi.

İYİ VE KÖTÜYE İNDİRGEMEYE KARŞIYIM

Papa Francis, kendisine açıklamalarından dolayı Putin yanlısı denmesinin basit ve yanlış olacağını ifade ederek Çok karmaşık olan kökler ve çıkarlar hakkında düşünmeden, karmaşıklığı iyi ve kötü arasındaki ayrıma indirgemeye karşıyım dedi.

RUSYA HESAPLAMA HATASI YAPTI

Rusya’nın savaşın bir haftada biteceğini düşünerek yanlış hesaplama yaptığını vurgulayan Papa Francis, ayrıca Rusya’nın karşısında cesur ve hayatta kalma mücadelesi veren bir halk bulduğunu ifade etti. Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile 40 dakikalık bir görüşme yaptığını, görüşmede kendilerinin din adamı olarak devletlere değil insanlara hizmet ettiklerini belirttiğini kaydetti.