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Papa heykelinin haçı, 'laikliğe zarar verdiği' için kaldırılıyor

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Papa heykelinin haçı, 'laikliğe zarar verdiği' için kaldırılıyor
Fransa'nın Ploërmel eyaletinde bulunan Papa 2. John Paul’un heykelindeki haç, 'kamusal alanı ihlal etmesi' ve 'laikliğe aykırı olduğu' iddiasıyla mahkeme kararıyla kaldırılıyor.

Fransa yüksek mahkemesi, heykelin üzerindeki haçın 'kilise ve devlet işlerinin ayrılması kanununu' ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme kararında Papa 2. John Paul’un ve üzerindeki kemerin kalabileceğini söyleyerek haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını istedi.

Yüksek mahkeme ayrıca 2006 yılından beri büyük tartışmalara yol açan davada Brittany komününün son yıllarda heykelin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürüten Ulusal Özgür Düşünce Federasyonu’na 3 bin euro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.

Polonya Başbakanı Beata Szydło ise 'sansürden kurtarmak' için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini söyledi.

Twitter’da da #MontreTaCroix (Haçına sahip çık) etiketi ile insanlar haç fotoğrafları paylaşarak konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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