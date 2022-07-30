  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Papa, Kanada'da kilise okullarında yerlilere yapılanları "soykırım" olarak tanımladı

» »
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda yerli halka yapılanların "soykırım" olduğunu ve bu "soykırımcı operasyon" için af dilediğini söyledi.
Papa, Kanada'da kilise okullarında yerlilere yapılanları "soykırım" olarak tanımladı

Papa, Kanada'ya "tövbe haccı" olarak tanımladığı ve yerlilerle buluşup özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak bu sabah Vatikan'a döndü. Katoliklerin ruhani lideri, dönüş yolunda uçakta seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatikan yayın organlarından Vaticannews'te yer alan habere göre, Papa'nın Kanada'da yerlilerle buluşması sırasında "soykırım" kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, "Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Örneğin, çocukların alıp götürülmesi, kültür değiştirmek, zihniyet değiştirmek, gelenekleri değiştirmek, ırk değiştirmek, bunların hepsi kültürle alakalı. Evet, teknik bir ifade soykırım ama aklıma gelmediğinden kullanmadım. Bu doğru evet, bu bir soykırımdı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri, yaşı itibariyle dizi başta olmak üzere bazı fiziksel sıkıntılar çektiğini ve bunların da izin vermesi halinde Ukrayna, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan'a gitmek istediğini ifade etti.

Papa, ayrıca hakkında çıkan istifa söylentilerine de değinerek, şu aşamada istifayı henüz düşünmediğini de aktardı.

Kanada'da yatılı kilise okullarında binlerce yerli çocuk öldü

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile mart ayında Vatikan'da görüşmüş ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da kuraklık etkisini gösteriyor28 Temmuz 2022 Perşembe 20:18
  • Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama28 Temmuz 2022 Perşembe 18:58
  • Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Rusya’dan ayrılıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 10:38
  • Yunan basınından ilişkileri gerecek hamle: Türk ordusu ile kıyaslama yaptılar27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:17
  • Alman havayolu şirketi Lufthansa binden fazla uçuşu iptal etti26 Temmuz 2022 Salı 19:38
  • Yunanistan yanıyor: 3 günde 141 orman yangını25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:19
  • İtalya’da Mussolini’den beri bir ilk: Aşırı sağcı lider Giorgia Meloni anketlerde birinci25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:00
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan Türkiye’deki seçimlerle ilgili açıklama: İlişkilerde düzelme bekliyoruz25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:41
  • Avrupa'da etkili olan sıcaklık ekonomiyi de olumsuz etkiliyor24 Temmuz 2022 Pazar 18:19
  • Macaristan Başbakanı Orban’ın ırk açıklamaları tepki çekti24 Temmuz 2022 Pazar 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti