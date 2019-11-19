Papa Kıbrıs'a gelecek

Rum lider Anastasiadis, Vatikan’da görüştüğü Papa Franciscus’u Güney Kıbrıs’a davet etti. Daveti kabul eden Papa, önümüzdeki yıl adaya gelecek. Anastasiadis, Papa’nın, işgalin ve Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini bildiğini iddia etti Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Vatikan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Papa Franciscus ile bir araya geldi ve Papa’yı, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye davet etti. Papa’nın Anastasiadis’in davetini kabul ettiğini ve önümüzdeki yıl içerisinde (2020) Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının, Papa’nın davete olumlu yanıt vermesinin ardından, ziyaretin önümüzdeki yıl ayarlanacağını açıkladığını kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünden itibaren eşi Andri Anastasiadis ve beraberindeki heyetle birlikte Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in Katolik Kilisesinin başında bulunan Papa’yı, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler aynı zamanda genel olarak Orta Doğu bölgesinde meydana gelen şeyler konusunda bilgilendirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Vatikan’da Papa’yla yaptığı görüşmeyi oldukça yaratıcı ve önemli olarak nitelendiren Anastasiadis, görüşmede “insanlığın karşı karşıya bulunduğu birçok uluslararası problemin haricinde, Kıbrıs’ın 45 yıldır karşı karşıya bulunduğu problemi, BM Genel Sekreterinin üstlendiği girişimlerini aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilen çabaları ayrıntılı bir şekilde Papa’ya anlatma fırsatı bulduğunu” ifade etti. Anastasiadis açıklamasında “Papa’nın, istila ve işgalin aynı zamanda Türkiye tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerinin sonucu olarak meydana gelen zorlukları yalnızca duymakla kalmayıp, bunları bildiğini ve bunların farkında da olduğunu” iddia etti.

Görüşmelerinde, Papa’yı Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye davet etme fırsatı bulduğunu ve Papa’nın bunu büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini de dile getiren Anastasiadis, geriye ziyaretin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 60’ıncı yılının kutlanacağı öte yandan Papa Benedikt’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin 10 yıl sonrası olacak olan, gelecek yıl için ayarlanması kaldığını” dile getirdi.

Anastasiadis, Papa’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme davetini kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını da vurguladı. İlk önce Anastasiadis ile Papa arasında baş başa bir görüşme yapıldığını, ardından ise Papa’nın Rum heyetinin üyelerini de Anastasiadis’in huzurunda kabul ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in daha sonra Vatikan Başbakanı ve Dışişleri Bakanıyla da görüştüğünü kaydetti.

Anastasiadis, Vatikan Başbakanı ve Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, kendilerine “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin karşı karşıya bulundukları problemler ve BM Genel Sekreterinin çabalarını ayrıntılı bir şekilde anlatma fırsatı bulduğunu” belirterek, “25 Kasım’da Berlin’de yapılacak görüşmeye katılma konusunda kararlılıkları ile diyaloğun Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına müsaade edecek olan şeyi başarma konusundaki iradelerini de yeniden teyit ettiklerini” ifade etti.



