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Papa: Putin görüşme talebime yanıt vermedi

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Papa: Putin görüşme talebime yanıt vermedi
Papa: Putin görüşme talebime yanıt vermedi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova’da görüşmek üzere randevu talep ettiğini ancak henüz yanıt alamadığını açıkladı.

İtalyan Corriere Della Sera gazetesine konuşan Papa, Rus işgalinin üçüncü haftasında Vatikan'daki diplomatlar aracılığıyla Putin'e görüşme talebinde bulunduğunu söyleyerek “Henüz bir yanıt alamadık ve bu konudaki ısrarımız sürüyor” dedi. Papa, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidip gitmeyeceği sorusuna da “Önce Moskova’da Putin’le görüşmem lazım” yanıtını verdi.

Ukrayna işgalinin başında Roma'daki Rusya Büyükelçiliği'ni ziyaret eden 85 yaşındaki Papa Francis, “Korkarım ki Putin şu anda böyle bir görüşme yapmak istemiyor” diye konuştu. Savaşla ilgili kötümser olduğunu söyleyen Papa, barış için yeterli irade olmadığını düşündüğünü kaydetti.

“ORBAN, SAVAŞIN 9 MAYIS’TA BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Papa, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kendisine Putin'in savaşı Rusya'da Zafer Günü'nün kutlandığı 9 Mayıs'ta bitirmeyi planladığını aktardığını da söyledi.

Papa Francis ayrıca, Ukrayna savaşına destek veren Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kiril'in Putin'in yardımcısı olamayacağını ifade etti.

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