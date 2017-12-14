Papa: Şeytan gerçek bir kişi, adı ve soyadı olduğuna eminim

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, şeytanın sis gibi bir şey değil, gerçek bir kişi olduğunu söyledi ve "Şeytanla diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır" dedi.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin televizyon kanalı TV2000'de dün akşam yayınlanan bir programda Papa, bir din adamı ile sohbeti sırasında şeytan kavramından söz etti

"Şeytan kötülüktür. Milano'daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir" diyen Papa, şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum: Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytan'la diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz"

Programı sunan Don Marco Pozza'nın "Yani şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine de Papa "Evet, eminim" diye cevap verdi.