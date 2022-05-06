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Papa, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı

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85 yaşındaki Papa Francis, yakında dizinden ameliyat olacağını açıklamıştı.
Papa, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, kamuoyu önünde ilk defa tekerlekli sandalyeyle görüntülendi.

Bir süredir diz ağrısı çeken 85 yaşındaki Papa, dün Vatikan’da bir grup rahibeyle gerçekleştirilen toplantıya tekerlekli sandalyede geldi.

Papa Francis, salı günü İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada yakında dizinden ameliyat olacağını belirtmişti. Papa, geçen hafta Slovakya'dan rahiplerin katıldığı toplantıda da ayağa kalkamadığı için konuklarından özür dileyerek “Dizimde bir sorun var, doktor yürümememi söyledi” demişti.

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen programında bir değişiklik yapmayacağı belirtilen Papa, bu yaz Lübnan, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kanada gibi ülkeleri ziyaret etmeyi planlıyor.

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