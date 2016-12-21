Papa, Vatikan’dan belge sızdıran din adamını affetti

Vatikan'a ait gizli belgeleri basına sızdırdığı gerekçesiyle 18 ay hapse mahkum edilen İspanyol din adamı Monsenyör Lucio Angel Vallejo Balda, Papa tarafından affedilerek serbest bırakıldı.

2. Vatileaks olarak anılan belge sızdırılması skandalında Vallejo Balda ile birlikte yardımcısı, bir halkla ilişkiler danışmanı ve iki İtalyan gazeteci de yargılanmıştı.

Geçen Temmuz ayında sonuçlanan davada, belgeleri yayımlayan gazeteciler Gianluigi Nuzzi ve Emiliano Fittipaldi ile Vallejo Balda'nın asistanı Nicola Maio beraat etmiş, Monsenyör Vallejo Balda ile halkla ilişkiler uzmanı Francesco Chaouqui ise suçlu bulunmuştu.

Chaouqui'nin 10 aylık hapis cezası ertelenirken Vallejo Balda, 18 aylık cezasını çekmek üzere Vatikan hapishanesine konulmuştu.

Ancak Vatikan'dan dün yapılan açıklamada, Papa Francesco'nun Vallejo Balda'yı affettiği duyuruldu.

Vatikan'ın açıklamasında Vallejo Balda'nın "şartlı tahliye" edildiği belirtildi ve "Bu (dün) akşamdan itibaren din adamı hapisten çıkacak ve Vatikan ile tüm iş bağlantıları kesilecektir. Bağlı olduğu Astorga Piskoposluğu'nun (İspanya) yetki alanına dönecektir" denildi.

Vatikan'da 2012'de yaşanan ilk gizli belge sızdırma skandalı, Wikileaks'e atıfla Vatileaks olarak anılıyordu.

İlk Vatileaks vakasında dönemin papası 16. Benedetto'nun uşağı Paolo Gabriele tarafından sızdırılan belgeler, yine gazeteci Gianluigi Nuzzi tarafından yayımlanmıştı.

18 ay hapse mahkum edilen uşak Gabriele'nin cezası da daha sonra Papa tarafından affedilmişti.

İlk Vatileaks skandalının, dönemin papası 16. Benedetto'nun 2013'teki istifasında da etkili olduğu düşünülüyor.

2015'te yaşanan 2. Vatileaks skandalı, Vatikan yönetimindeki savurganlıkları ve yolsuzlukları gözler önüne sermişti.

2. Vatileaks davasında gazetecilerin de yargılanması Vatikan'ın ve Papa Francesco'nun basın özgürlüğüne müdahaleyle suçlanmasına yol açmıştı.

Snowden'dan gönderme

Vatikan'ın, gizli belgeleri sızdırmaktan suçlu bulunan Vallejo Balda'nın affedildiğini açıklamasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden, kendi durumuna gönderme yaparak Twitter hesabından haberi paylaştı.

ABD'nin, casusluk yasasını ihlal etmekle ve devlete ait bilgileri çalmakla suçladığı Snowden, Rusya'ya firar etmişti.