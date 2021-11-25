  • BIST 1.823,72
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9374
  • Euro 13.4024
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Papa ziyareti sonrası yanında mülteci götürecek

» »
Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis’in ziyareti sonrasında Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a dönüşünde yanında mülteci götüreceği bildirildi.
Papa ziyareti sonrası yanında mülteci götürecek

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis’in ziyareti sonrasında Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a dönüşünde yanında mülteci götüreceği bildirildi.


Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, Papa Francis’in 2016’da yaptığı gibi bu ziyareti sonrasında da bir grup mülteciyi himayesine alarak Vatikan’a götüreceğini açıkladığını yazdı.


Pelekanos, Papa’nın bu talebine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis: Uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmı Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize getiriliyor25 Kasım 2021 Perşembe 12:42
  • Polis ve itfaiye memuru sınav sonuçları açıklandı25 Kasım 2021 Perşembe 12:38
  • Atun: Sanayiye yapılan destekleri artırma hedefimiz var25 Kasım 2021 Perşembe 12:30
  • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Yeni Faiz Oranları Resmi Gazete’de Yayımlandı25 Kasım 2021 Perşembe 12:17
  • KTOEÖS - KTÖS - KTAMS: TOCED hayata geçmeli25 Kasım 2021 Perşembe 12:12
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor25 Kasım 2021 Perşembe 12:05
  • Bağımsızlık Yolu çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilhgi talep etti25 Kasım 2021 Perşembe 11:59
  • İlkan: Şiddetin Panzehiri Eğitimdir25 Kasım 2021 Perşembe 11:47
  • Apartman damındaki su deposuna ait kazan çalındı25 Kasım 2021 Perşembe 11:41
  • ​​​​​​​Tahhüt belgesi hazırlayıp banka yetkilileri adına imza attı25 Kasım 2021 Perşembe 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti