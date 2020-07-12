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Papa'dan Ayasofya açıklaması

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını eleştirdi.
Papa'dan Ayasofya açıklaması

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilerek yeniden camiye dönüştürülmesinin kendisini ‘çok üzdüğünü’ söyledi. Pazar ayininde konuşan Francis, karardan dolayı ‘derin üzüntü’ duyduğunu belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Papa, "Aklım İstanbul'da. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derin acı duyuyorum" dedi.

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet’e devrini öngören kararnameyi imzalamıştı.

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