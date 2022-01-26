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Papa’dan Eşcinsel Çocukları Olan Ebeveynlere Çağrı

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, eşcinsellerle ilgili bir açıklama yaptı.
Papa’dan Eşcinsel Çocukları Olan Ebeveynlere Çağrı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Papa Francis, bugün yaptığı açıklamada eşcinsel çocuklara sahip olan ebeveynlere seslendi.

Haftalık konuşmasında ebeveynlere seslenen Papa Francis, çocukları eşcinsel olan ebeveynlerin onları desteklemesini istedi. Papa Francis, “Çocuklarının cinsel yönelimlerinde farklılık gören ebeveynler bunu ayıplamamalı” dedi.

Papa daha önce de eşcinsellerin aileleri tarafından çocuk ve kardeş olarak tanınma hakları olduğunu dile getirmişti. Eşcinsel hakları ile ilgili de konuşan Papa, Katolik Kilisesi’nin eşcinsel evlilikleri kabul etmediğini fakat emekli maaşı, sigorta ve miras gibi yasal değişikliklere destek verdiğini söylemişti.

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