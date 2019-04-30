  • BIST 95.416
  • Altın 246,368
  • Dolar 5,9636
  • Euro 6,6889
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın

» »
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da bir araya geldiği kuaför, saç stilisti ve güzellik uzmanlarına dedikodu yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da bir araya geldiği kuaför, saç stilisti ve güzellik uzmanlarına dedikodu yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Arjantinli din adamı, kendisini dinleyen 230’u aşkın kişiye “Mesleklerinizi Hristiyanlığa uygun şekilde yapın. Müşterilerinize nazik davranın ve işinizle bağdaştırılan bir şey olan dedikodu yapmaktan kaçının” diye seslendi.

Papa ayrıca kuaför ve güzellik uzmanlarından 16’ncı yüzyılda saç kesmek, amputasyon gibi işlemlerle topluma hizmet eden Perulu Aziz Martino de Porres’in izinden gitmelerini isteyerek, “Onun gibi topluma olumlu katkı yapmak için çabalamalısınız” dedi.

Papa Francis, 2015 yılında Vatikan’da, İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayanlar için gönüllülerin çalıştığı kuaför salonu açmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Norveç: 'Rus Donanması beyaz balinaları askeri amaçlarla eğitiyor'30 Nisan 2019 Salı 18:13
  • Sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti30 Nisan 2019 Salı 09:06
  • Avengers: Endgame'de o kadar ağladı ki hastaneye kaldırıldı30 Nisan 2019 Salı 08:58
  • Erkeklerin daha uzun yaşamasını sağlayan 6 şeyden biri: Göğüs dikizlemek29 Nisan 2019 Pazartesi 22:12
  • Avengers: Endgame - Sinema girişinde bağırarak filmin sonunu söyleyen adamı dövdüler29 Nisan 2019 Pazartesi 13:14
  • Canan Karatay: Meyve de yenilmeyecek29 Nisan 2019 Pazartesi 12:42
  • Gidilemeyen tatillere gitmiş gibi yapmak29 Nisan 2019 Pazartesi 11:45
  • Avengers: Endgame vizyona giriyor: Süper kahraman filmleri neden çok popüler?28 Nisan 2019 Pazar 22:05
  • Nusret, Prof. İlber Ortaylı'yı tuzladı: Tarihe geçtin28 Nisan 2019 Pazar 17:50
  • 'Deep Turkish Web'e uyuşturucuya özendirme davası: İki kardeşe 10 yıla kadar hapis istemi28 Nisan 2019 Pazar 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti