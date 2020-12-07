Papa'dan martta 'tarihi' Irak ziyareti

Tüm dünyayı kırıp geçiren koronavirüs pandemisinin neden olduğu kısıtlamaların ne zaman biteceği bilinmezken, 83 yaşındaki Papa Francis martta Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Tüm dünyayı kırıp geçiren koronavirüs pandemisinin neden olduğu kısıtlamaların ne zaman biteceği bilinmezken, 83 yaşındaki Papa Francis martta Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Pandemi başladığından beri ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Francis, Vatikan açıklamasına göre, 5-8 Mart'taki ziyaretinde İbrahim peygamber bağlantılı Bağdat'ın yanısıra Hıristiyan nüfuslu Erbil, Musul ve Ninova vilayetine bağlı Karakuş'a da gidecek.

Açıklamada programın dünya çapındaki acil sağlık durumunun evrimine göre netleşeceği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ziyareti 'tarihi olay' ve 'her kesimden Iraklıya büyük destek' diye niteleyerek selamladı.

Dışişleri açıklamasında şöyle denildi:

"Aynı zamanda Irak'a ve bir bütün olarak bölgeye barış mesajı niteliğinde, aşırılık ve çatışmalara karşı mücadelede insani konumun birliğini teyit ediyor ve çeşitlilikle hoşgörüyü teşvik ediyor, ve elbette birlikte yaşamayı da..."

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Papa'nın planlanan ziyaretini 'tarihi' diye niteleyerek aynı vurguları yaptı:

"Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırıcılıkla mücadelenin vurgusu anlamına gelecek."