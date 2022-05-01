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Papa’dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklama

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bugün Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş ile ilgili konuştu.
Papa’dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklama

Aziz Peter Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, 60 günü aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile ilgili olarak, “İnsanlığın geri çekildiğini gördüm” derken, bölgede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü ve ağladığını dile getirdi.

Papa Francis, ayrıca insanlardan Ukrayna’da barışa ulaşılması için dua etmelerini rica ederken, isim vermeden Rusya’yı eleştirdi.

Francis, “Düşüncelerim Ukrayna’nın Mariupol şehrinde, vahşice bombalandı ve zarar gördü” dedi. Papa Francis, “Ukrayna halkının ve özellikle güçsüzlerin, yaşlıların ve çocukların çektiği acıları düşünüp üzülüyorum ve ağlıyorum” ifadesini kullandı.

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