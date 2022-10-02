  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Papa’dan Rusya ve Ukrayna’ya ‘savaşı durdurun’ çağrısı

» »
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'nın liderlerine savaşı durdurma ve barışı görüşme çağrısında bulundu.
Papa’dan Rusya ve Ukrayna’ya ‘savaşı durdurun’ çağrısı

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’ndaki geleneksel pazar duasını yapan Papa, ritüelin dışına çıkarak duanın hemen başında Ukrayna-Rusya savaşına dair mesajlar verdi.

Ukrayna’daki savaşta nükleer tehdidin gündeme gelmesinden ve askeri gerilimin artmasından duyduğu endişeyi dile getiren Papa Franciscus, “Ukrayna’daki savaşın gidişatı o kadar ciddi, yıkıcı ve tehdit edici bir hal aldı ki büyük endişe uyandırıyor. İnsanlığın bu korkunç ve akıl almaz yarası iyileşmek yerine daha da fazla kanamaya devam ediyor, genişleme riskiyle karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, dünyanın, Ukrayna coğrafyasını Bucha, İrpin, Mariupol, Izyum ve Zaporijya gibi ıstırap ve korku mekanlarına dönüşen yerlerin isimlerinden öğrenmesinin üzücü olduğunu belirterek, “Peki ya insanlığın bir kez daha atom tehdidiyle karşı karşıya olmasına ne demeli? Saçmalık.” dedi.

Savaşın bir çözüm değil, yıkım olduğunu anlamak için daha ne kadar kan akması gerektiği sorusunu yönelten Papa, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhakına da atıfta bulunan Papa, “Son günlerde uluslararası hukuk prensiplerine aykırı eylemlerle ortaya çıkan durumdan derin üzüntü duyuyorum.” diye konuştu.

“ONA ÖLÜM VE ŞİDDET SARMALINI DURDURMASI İÇİN YALVARIYORUM”

Papa Franciscus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e doğrudan seslenerek, şunları kaydetti:

“Her şeyden önce çağrım Rusya Federasyonu Başkanı’na. Ona halkına olan sevgisi adına bu ölüm ve şiddet sarmalını durdurması için yalvarıyorum. Diğer tarafta Ukrayna halkının yaşadığı derin acıdan büyük üzüntü duyarak Ukrayna Devlet Başkanı’na ciddi barış önerilerine açık olması için bir çağrıda bulunuyorum.

Uluslararası yaşamın tüm aktörlerine ve ulusların tüm siyasi liderlerine devam eden savaşta tehlikeli tırmanışlara son vermek ve diyalog girişimlerini teşvik etmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını ısrar rica ediyorum. 7 aylık düşmanlığın ardından bu korkunç trajediyi sonlandırmak için şimdiye kadar faydalanılmamış olanlar da dahil olmak üzere tüm diplomatik araçlar kullanılmalıdır.”

İtalyan basını, Papa’nın ilk kez bu denli doğrudan her iki ülke liderine çağrıda bulunduğunu yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’nın Ukrayna’daki başarısızlığı, Putin’in müttefiklerini birbirine düşürdü02 Ekim 2022 Pazar 13:51
  • Zelenskiy: Bayrağımız her yerde olacak02 Ekim 2022 Pazar 13:25
  • Endonezya’da futbol maçında izdiham: 129 ölü, 180 yaralı02 Ekim 2022 Pazar 10:33
  • Pakistan’da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı02 Ekim 2022 Pazar 09:58
  • Yerden ateşlenen silah inişe geçen uçaktaki yolcuyu vurdu01 Ekim 2022 Cumartesi 21:21
  • Savaşın seyri yeniden değişiyor! Ukrayna: Askerlerimiz şehre girdi01 Ekim 2022 Cumartesi 20:53
  • Kırım’da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi01 Ekim 2022 Cumartesi 20:23
  • Rusya’dan yeni hamle! Kara yolu taşımacılığına yollar kapandı01 Ekim 2022 Cumartesi 19:43
  • Rusya’dan İtalya’ya gaz akışı durdu01 Ekim 2022 Cumartesi 17:58
  • Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü01 Ekim 2022 Cumartesi 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti