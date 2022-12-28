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Papa’dan selefi ile ilgili açıklama: Çok hasta

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, görevi devraldığı Benedict hakkında açıklamalarda bulundu.
Papa’dan selefi ile ilgili açıklama: Çok hasta

Arjantinli Papa Francis, görevi devraldığı önceki papa Benedict’in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2013 yılında istifa ederek Katolik kilisesinde 600 yıldır istifa eden ilk papa olarak kayıtlara geçen Papa Benedikt hakkında taciz iddiaları ortaya atılmıştı. İstifa ettikten sonra Vatikan’da yaşamayı sürdüren Benedikt’in çok hasta olduğunu söyleyen Papa Francis,” Benedikt çok hasta. Hepinizden önceki papa Benedikt için dua etmenizi istiyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Vatikan 95 yaşındaki Benedikt’in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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