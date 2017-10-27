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Papa'dan uzaydaki astronotlara sorular: Nereden geldik, nereye gidiyoruz?

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Papa'dan uzaydaki astronotlara sorular: Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı video bağlantısı kurarak uzaydaki astronotlarla sohbet etti.

Papa, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalya Uzay Ajansı'nın organize ettiği görüşmede, halen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan İtalyan astronot Paolo Nespoli, ABD'li astronotlar Randolph Bresnik, Mark T. Vande Hei ve Joseph Acaba ile Rusya'dan Sergey Ryazanskiy ve Alexander Misurkin'e sorular sordu.

İtalyan astronot Nespoli'nin tercüme görevini üstlendiği görüşmede Papa'nın ilk sorusu şöyle oldu:

"Astronomi, bize evrenin sınırsız ufuklarını sorgulatıyor ve 'Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz' sorularını sorduruyor. Nespoli, sizin uzaydaki tecrübeleriniz ışığında, insanın evrendeki yeriyle ilgili görüşünüz nedir?"

'BENİM DE KAFAM KARIŞIYOR'

Paolo Nespoli ise bu soruya yanıt verirken, "Bu karmaşık bir soru. Ben teknik bir adamım, mühendisim. Makinelerin ve deneylerin arasında kendimi rahat hissediyorum ama iş 'Nereden geliyoruz' gibi içsel meselelere gelince benim de kafam karışıyor" dedi.

Nespoli, "Bizim buradaki görevimizin, var oluşumuz hakkında bilgilenmek, etrafımızdakileri anlamak olduğunu düşünüyorum. İlginç olan şu ki, ne kadar çok şey öğrenirsek aslında o kadar az şey bildiğimizi fark ediyoruz" diye konuştu.

Papa, İtalyan şair Dante'nin "Güneşi ve diğer yıldızları yerinden oynatan aşktır" sözünü alıntılayarak, "Siz astronotlar ve mühendisler için, evreni haraket ettiren güce 'aşk' demenin nasıl bir anlamı var?" diye de sordu.

'KÜÇÜK PRENS'TEN BİR ÖRNEK

Bu soruya yanıt veren Rus Aleksandr Misurkin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Küçük Prens" kitabını okuduğunu söyledi ve bu kitaptan bir örnek verdi.

Misurkin, Küçük Prens'in, gezegenindeki bitki ve hayvanları kurtarabilmek için kendi hayatını vermeye hazır olduğunu söyledi ve "Bir başkası için canınızı verme kapasitesini size veren aşktır" dedi.

'ÇATIŞMALARIN OLMADIĞI BİR DÜNYA'

Papa, "Uzay İstasyonu'nda geçirdiğiniz sürede size en çok neşe veren şey nedir?" diye de sordu.

ABD'li astronot Bresnik bu soruya yanıt verirken, "Tanrı'nın yarattıklarını belki bir nebze onun gözünden görmenin" kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bresnik, "Buradan Dünya'yı başka gözle görüyoruz. Sınırları olmayan, çatışmaların olmadığı bir dünya görüyoruz" dedi.

Dışarıdan bakıldığında Dünya'nın atmosferinin çok ince görüldüğünü de söyleyen Bresnik, "Bu da varlığımızın ne kadar kırılgan olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Dünya'ya bu şekilde bakmak, insanlık olarak daha iyi bir gelecek için hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünmemizi sağlıyor" diye konuştu.

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