Papadopulos Atina’da temaslarda bulundu

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorunu ve İsviçre’de yapılacak konferans konularında Yunanistan’da temaslarda bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Kıbrıs sorunu ve İsviçre’deki konferans çerçevesinde Yunanistan’da temaslarda bulunduğunu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştüğünü yazdılar.

Habere göre, Papadopulos temaslarında, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde kendisinin adaylığını destekleyen üç partinin güvenlik konusunda ortaklaşa hazırladığı öneriyi ve İsviçre konferansına ilişkin endişe ve görüşlerini dile getirdi.

Papadopulos temasları sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a İsviçre’deki konferansta vereceği desteği gördüğünü belirtirken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin belgesine ilişkin olarak ise, “arabulucuların kötü niyetinin ortak bir belge oluşturulmasına müsaade etmediği” iddiasında bulundu.