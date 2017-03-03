Papadopulos Atina’da temaslarda bulunuyor

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Yunanistan’da temaslarda bulunuyor.

Politis gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un “yeniden” Atina’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Savunma Bakanı Panos Kommenos’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre partiden yapılan resmi açıklamada, Papadopulos’un Atina temaslarında Kıbrıs sorununu ele aldığı ve Yunan hükümetinin ilkeli tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Gazete, Papadopulos’un eski başbakanlardan Kostas Karamanlis ve Andonis Samaras’la da bir araya geldiğini, ayrıca “Delfi Ekonomik Formu’nda” konuşmacı olarak yer alacağını aktardı.