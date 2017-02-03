 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.439
  • Altın 146,363
  • Dolar 3,7487
  • Euro 4,0278
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERHP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Papadopulos Brüksel’de kayıplar konusunu görüştü

»
Papadopulos Brüksel’de kayıplar konusunu görüştü
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Brüksel ziyareti çerçevesinde kayıplarla ilgili konularda temaslarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Papadopulos’un dün, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis ile birlikte, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Milletvekili Claude Moraes ve Avrupa Parlamentosu adına Kıbrıs kayıplarıyla ilgili konuda raportör olarak atanan Avrupa Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos görüşmede, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’ndan Moraes ve Aguilar’a, kendilerinin ve gruplarının, kayıplar konusunda bir raportör atanması için gösterdiği çabalardan ve hassasiyetlerden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kayılar konusundaki gelişmelerden de söz eden Papadopulos, zamanın, sevdikleri kişilerin akıbetlerini öğrenemeden ölüp giden kayıp yakınlarının aleyhinde işlediğine işaret etti.

Kayıpların akıbetlerinin belli olmasında işbirliği yapması için Türkiye’ye baskı yapılmasını isteyen Papadopulos, özel raportör aracılığıyla Avrupa Parlamentosu’nun kayıplar konusunu takip edebileceğini de belirtti.

Papadopulos ayrıca her iki yetkiliyi, kayıplar konusunda daha ayrıntılı bir bilgi için adayı ziyaret etmeye davet etti.

Politis gazetesi ise DİKO’nun yaptığı bir basın açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun, DİKO Başkanı Papadopulos’un Grup Genel Kurulundaki konuşmasının ve Grup Başkanı Gianni Pittella ile görüşmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklama yapmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akel'den Mart başı yapılacak konferansa destek03 Şubat 2017 Cuma 10:03
  • Türkiye Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını engelliyor03 Şubat 2017 Cuma 09:43
  • DİSİ ve AKEL’den güvenlik konseyi talebi02 Şubat 2017 Perşembe 12:41
  • Pıtela: “ne asker ne garantiler”02 Şubat 2017 Perşembe 12:40
  • “Habere duygusallık yüklenmesine gerek yoktur"02 Şubat 2017 Perşembe 12:39
  • Vatandaşın kamu belgelerine erişimi için yasa tasarısı sunuldu02 Şubat 2017 Perşembe 12:37
  • 2 milyon yıllık kalıntı!02 Şubat 2017 Perşembe 12:36
  • Güney Kıbrıs’taki okullarda uyuşturucu çeteleri savaşı02 Şubat 2017 Perşembe 12:33
  • İngiliz Üsleri kaçak pulya avını önlemek için 100 akasya ağacı söktü02 Şubat 2017 Perşembe 12:32
  • “Erdoğan Türkiye’nin iç sorunlarını Yunanistan aleyhindeki saldırgan politikalara dönüştürmemeli”02 Şubat 2017 Perşembe 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti