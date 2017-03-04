 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Papadopulos Kocas ile görüştü

»
Papadopulos Kocas ile görüştü
Güney Kıbrıs’tan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün Atina’daki temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile biraraya geldiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’tan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün Atina’daki temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile biraraya geldiği haber verildi.

Politis gazetesi, DİKO’dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Güneydoğu Akdeniz bölgesindeki istikrarla ilgili konuların ele alındığı kaydetti.

Habere göre Kocas’a, kendisinin ve Yunan Hükümeti’nin, Cenevre’deki müzakereler süresince yaptığı olumlu katılardan ötürü teşekkürlerini ileten Papadopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephelerinin, arttığını iddia ettiği “Türk kışkırtmaları” ve “Ankara’nın Ege ve geniş bölgedeki saldırganlığı” karşısında caydırıcı olarak hareket ederek birbirine bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

Papadopulos, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Meclisi’nin okullarda Enosis plebisitine değinilmesi kararının arkasına saklanmayı bırakması ve masaya geri dönmesi gerektiğini iddia etti.

Haberde Papadopulos’un, “Delfi Ekonomik Formu’nda” katılarak burada bir konuşma yaptığı da aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’de Kıbrıs sorunu konulu etkinlik03 Mart 2017 Cuma 12:45
  • Larnaka'da “Zinon” Arama Kurtarma Merkezi açıldı03 Mart 2017 Cuma 12:44
  • Papadopulos Atina’da temaslarda bulunuyor03 Mart 2017 Cuma 12:44
  • Malta Başbakanı bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Vatandaşlar ittifakı beşli ittifakla yolunu ayırıyor02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • İngiltere Savunma Bakanlığı KŞK’nın bilgi talebini inceliyor02 Mart 2017 Perşembe 12:58
  • “DİSİ’nin önerisi, müzakerelerdeki durumla alakalı değil”02 Mart 2017 Perşembe 12:42
  • “Afrodit yatağının da ticarileştirilmesi gerek"02 Mart 2017 Perşembe 12:07
  • Eide gayri resmi şekilde liderleri görüştürecek!02 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • "Bahçeli'nin açıklamaları mantıksız"01 Mart 2017 Çarşamba 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti