Papadopulos: “son 9 yılın stratejisinde başarısızlık”

DİKO Başkanı Nikola Papadopulos, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uyguladığı stratejilerin başarısız olduğunu savundu.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Papadopulos, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, DİSİ ve AKEL’e sert eleştiriler yöneltti.

Habere göre, Rum Meclisi’nin 1950 Enosis Plebisiti kararıyla ilgili görüşleri sorulan Papadopulos, Meclis’in kararının, Enosis Plebisitinin yıldönümünde sınıf içerisinde konudan kısaca söz edilmesiyle ilgili olduğuna işaret ederek, bazı kişilerin bu günlerde yanıltıcı olarak söylediği gibi bir kutlama ya da törenin söz konusu olmadığını belirtti.

“Biz vatanın tarihinin sınıf içerisinde tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis’in kararı doğru ve yasaldı” diyen Papadopulos, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıslı Rumların eğitimiyle ilgili konularla ilgilenmeye hakkının olmadığını savundu.

“Akıncı, çözümden sonra Kıbrıs’ı böyle mi algılıyor? Sadece Kıbrıslı Rumları ilgilendiren konularda veto hakkının mı olacağını?” sorusunu soran Papadopulos, bu kararın haklı olarak Akıncı’yı rahatsız ettiği yönünde düşünceye sahip olanlara seslenerek, çok büyük bir hata yaptıklarını, Akıncı’nın “kabul edilmez” tutumunu haklı çıkardıklarını iddia etti.

Papadopulos, “Başkan ile DİSİ ve AKEL’in liderlikleri, yapay bir panik yaratmasaydı ve Meclis’in kararını hatalı olarak nitelemeseydi, tarafımız kolaylıkla BM’den, Anastasiadis’le olan programlanmış görüşmenin iptal edilmesiyle ilgili sorumluluğu Akıncı’nın üstüne atmasını isteyebilirdi” savunmasında da bulundu.

(Anastasiadis ve DİSİ ile AKEL’in,) Akıncı’nın taleplerini yerine getirme yönündeki ısrarlarından dolayı Rum tarafının böyle bir argümandan mahrum kaldığını öne süren Papadopulos, DİSİ ve AKEL liderliklerinin bu hareketleriyle Kıbrıs Helenizmi’nin küçük düşürüldüğünü iddia etti.

Anastasiadis’in, hatta son 9 yılın stratejisinin başarısız olduğunu savunan Papadopulos, bu nedenle kendilerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin etrafında kalkan oluşturacak, AB ve Euro bölgesi üyeliklerini değerlendirecek ve Türkiye’ye ekonomik-siyasi bedeller ödetecek bütünlüklü bir politika çizilmesini istediklerini söyledi.

Papadopulos, merkez alanın, son 9 yılın Hristofyas-Anastasiadis yönetimlerinin gerek Kıbrıs sorunu, gerek ekonomi, gerekse iç yönetimdeki olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracak alternatif bir seçenek sunabileceği yönündeki inancını da dile getirdi.

2018 yılındaki Rum Başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı yönünde bir soru üzerine ise Papadopulos, bu konuda zamanı geldiğinde konuşacağımı söyledi.