Papadopulos “Ya anlamıyorlar veya kasıtlı çarpıtıyorlar”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı dört temel özgürlükle ilgili açıklamaya Rum siyasi partilerinden yoğun tepki geldi...

Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos ise tepkilere “birileri ya anlamıyor veya çarpıtıyor” diyerek cevap verdi.

Viktoras Papadopulos’un tepkilere “sert cevap verdiğini” yazan Alithia gazetesi, Sözcü Vekili’nin “bazı partiler iktidar koltuğuna oturma telaşında, ya Kıbrıs sorunuyla ilgili temel gerçekleri gerçekten anlamayarak veya kasten çarpıtıyor ve Kıbrıs halkında karışıklık yaratıyor” dediğini yazdı.

Habere göre Viktoras Papadopulos, yazılı açıklamasında Anastasiadis’in liderler görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamadan alıntılara yer vererek şunları kaydetti:

“Müzakerelerde temel özgürlüklerin (right of abode), yani ülke hükümranlığının tamamında dolaşım, yerleşim, mülk edinme ve meslek icra etme özgürlüğü konusunda yakınlaşma var. Başkan, Kıbrıs Türk toplumu lideriyle görüşmesinin ardından bunu söyledi ve temel insan özgürlüklerinin uygulanmasıyla ilgili tanımıyla ilgili metinde mutabakata varıldığını ekledi.

Cenevre konferansı ve sonrasında Kıbrıslı Türkler, daha önce gündeme getirmedikleri, mülk edinmeye tavan sınırı düzenlemesi konusunu gündeme getiriyor. Başkan, bu sorunun müzakere masasında aşılacağı ümidini dile getirdi. Başkan yerel seçimlerde, öteki devlette daimi ikameti tercih edenler için seçme hakkının kullanılması konusunda açıkça ‘o devlette ikamet edenlerin yüzde 20’sini geçmeyecek bir oran olacak’ dedi.

Yeni hiçbir şey yok, belirsiz bir şey yok, bilinmeyen bir şey yok. Bunun dışında söylenenler, erkenden başladıkları ve ülkeye zarar veren seçim kampanyalarına hizmet etmek için söylenenlerdir.”

Gazete Viktoras Papadopulos’un yazılı açıklaması öncesinde DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı’nın neredeyse birbirine benzer açıklamalar yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i halkı yanıltmak ve karanlıkta bırakmakla suçladıklarını yazdı.

Gazete partilerin eleştiri açıklamalarından özetle şu bölümleri aktardı:

DİKO “kimin daimi mal sahibi addedileceği konusunda anlaşmazlık varken dört temel özgürlükte anlaşma nasıl olur? Başkan, kaçamak sözlerden ve gevelemekten vazgeçsin”

EDEK “Başkan bir kez daha kendi kendini yalanladı ve var olan ilke anlaşmasının, Avrupa müktesebatının ve dört temel özgürlüğün tercihli uygulanmasını gündeme getirdiğini doğruladı”

Vatandaşlar İttifakı “Başkan esasen kaydedilen ilerleme ve yakınlaşmaların belirsizliklere dayandığını itiraf etti. Bütün vatandaşlar için 4 temel özgürlüğün güvenceye alındığı açıklamasından sonra dün nihayet right of abode teriminin yorumunda anlaştıklarını açıkladı”

Dayanışma Hareketi “halkı yanıltma çabasında Başkan’ın ve müzakerecilerin yalancılıkları, Akıncı’nın konuşmalarından ve açıklayıcılığından dolayı yıkıldı”

Haravgi gazetesi, “Temel Özgürlükler Çatışma Yarattı… Anastasiadis’in Sözlerine Sert Eleştiriler” başlıklı haberinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Neofitu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı ve İsveç’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs sorununun, uzlaşı çözümü üzerinde müzakereden başka çözüm yolu yoktur. Kıbrıs sorunu zaman meselesi değil, Türk tarafının siyasi irade meselesidir. Kıbrıs sorununun çözülmeme sebebi öteki tarafta siyasi irade olmamasıdır. Öteki taraf ana başlıkların bütün açıkta kalan önemli noktalarında yakınlaşma olmasını isterse prosedür yeni bir Cenevre’ye yönelebilir.”

Politis ise haberi “Viktoras: Özgürlüklerle İlgili Anlaşma Nettir” başlığıyla aktardı.