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Papadopulos’un iddiasına bir tepki de AKEL’den: “Sürekli çalışan bir yalan fabrikası”

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Papadopulos’un iddiasına bir tepki de AKEL’den: “Sürekli çalışan bir yalan fabrikası”
Papadopulos’un, bir belgeye dayanarak Anastasiadis’in, Akıncı’ya, çözüm sonrası geçiş döneminde Kıbrıslı Rum milletvekilleri ve yetkililerini belirleme hakkı tanıdığını iddia etmesine bir tepki de AKEL’den geldi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine ilişkin bir belgeye dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, çözüm sonrası geçiş döneminde Kıbrıslı Rum milletvekilleri ve yetkililerini belirleme hakkı tanıdığını iddia etmesine bir tepki de AKEL’den geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Papadopulos ve kurmaylarının, “sürekli çalışan bir yalan, korku ve çarpıtma fabrikası” diye nitelendirildiğini yazdılar.

AKEL’in açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin, olası bir çözüm sonrasındaki geçiş döneminde görev alacak milletvekilleri ve diğer yetkililerinin Kıbrıslı Rumlar tarafından atanmasını ve aynısının Kıbrıslı Rum milletvekilleri ve yetkilileri için gerçekleşmesini kabul edeceklerini düşünmenin, mantık dışı olduğu vurgulandı.

Gazete, DİSİ ve Papadopulos kurmaylıklarının dün konu hakkında karşılıklı açıklama ve suçlamalarını sürdürdüklerini de yazdı.

DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis, Papadopulos’un iddialarını “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” sözleriyle betimlerken; DİKO’nun açıklamasında ise Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının yanlış bilgilendirme taktiklerini sürdürdükleri iddia edildi.

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