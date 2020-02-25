Papağan aileyi yangından kurtardı: 'Daha önce bu kelimeyi hiç söylememişti'

Louis adında bir papağan, ‘yangın’ diye bağırarak, birlikte yaşadığı aileyi yangından kurtardı ancak kendisi kurtulamadı. Louis’e bakan Klein, “'Yangın' diye bağırmaya başladı. Hatırladığım kadarıyla daha önce bu kelimeyi söylememişti” dedi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde Louis adında bir papağan aileyi yangından kurtararak, günün kahramanı oldu.

Barbara Klein eşi Larry ve torunları Kaitlyn Rose Pellerin derin bir uykudayken evin mutfağında yangın çıktı.

Yangının çıkmasıyla birlikte daha önce hiç söylemediği ‘Yangın’ diye bağıran Louis, aileyi uyandırmaya başardı. Ancak ne yazık ki ailenin sevilen papağanı evde bulunan dört köpekle birlikte hayatını kaybetti.

​Lübnan asıllı emekli olan 63 yaşındaki Barbara Klein, "Louie, gerçek bir kahraman. Eğer o olmasaydı, muhtemelen yangın sırasında uyuyor olacaktım" dedi.

"'Yangın' diye bağırmaya başladı. Hatırladığım kadarıyla daha önce bu kelimeyi söylememişti" diye devam eden Klein, "Uyandığımda ateş salonun tabanına kadar yayılmıştı" diye konuştu.

61 yaşındaki makinist olan eşi Harry'nin eve dalıp, köpekleri ve torunun gitarını çıkarmaya çalıştığını anlatan Klein, Harry'nin başarılı olamadığını ve zar zor evden çıktığını söyledi.