  • BIST 91.151
  • Altın 214,540
  • Dolar 5,3420
  • Euro 6,0935
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Papağan işkencecisinin cezası belli oldu

»
Murat Özdemir için karar belli oldu
Papağan işkencecisinin cezası belli oldu

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak. Özdemir'e ayrıca 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

5 BİN 254 LİRA PARA CEZASI

Öte yandan Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı. 

Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Süleyman Soylu, tazminat ödeyecek18 Aralık 2018 Salı 13:26
  • Ayşen Gruda yoğun bakımdan çıkıyor18 Aralık 2018 Salı 13:20
  • İşte CHP'nin bazı adayları18 Aralık 2018 Salı 13:18
  • Meclis'te gerginlik: Ziyaret etmeyen alçaktır, kafanızda tabanca varken...18 Aralık 2018 Salı 13:14
  • Beyaz Saray yetkilisi: Trump Gülen’in iadesi konusunda taahhütte bulunmadı18 Aralık 2018 Salı 13:05
  • Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada18 Aralık 2018 Salı 13:04
  • Murat Özdemir'in papağana işkencesi, akıllara 7 ay önce yayınlanan Yemekteyiz bölümünü getirdi18 Aralık 2018 Salı 11:32
  • Gazeteci örgütleri: Fatih Portakal'a zarar gelirse sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bileceğiz18 Aralık 2018 Salı 10:29
  • Papağana işkence gözaltısı18 Aralık 2018 Salı 09:23
  • İrem Derici: Yıldız Tilbe kafamı ısırdı18 Aralık 2018 Salı 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti