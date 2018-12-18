Papağan işkencecisinin cezası belli oldu

Murat Özdemir için karar belli oldu

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak. Özdemir'e ayrıca 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

5 BİN 254 LİRA PARA CEZASI

Öte yandan Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı.

Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.