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Papağana işkence gözaltısı

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Papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir gözaltına alındı
Papağana işkence gözaltısı

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran ve bir televizyon programının eski yarışmacısı olan Murat Özdemir'in gözaltına alındığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuya ilişkin “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.

MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir'in paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

 Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesine götürülen Özdemir, yeniden Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

İşkence edilen papağanın ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

 

 

 

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN PAPAĞANA İŞKENCE VİDEOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Toplumda infial uyandıran ve vicdanları derinden sarsan videoyu üzüntüyle izlediğini aktaran Pakdemirli, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği önünde toplanan hayvanseverler, Özdemir'e tepki gösterdi.

Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucusu ve sanatçı Ömür Gedik, Murat Özdemir için savcılık kararının beklendiğini söyledi.

Özdemir'in tutuklanmasını talep eden Gedik, "Ciddi anlamda hasta ruhlu ve tedavi olması gereken ve uzun bir süre bence dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içeride, az önce yanındaydım. Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş. Nasıl işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Şimdi veteriner bekleniyor. Biz de hayvanseverler olarak en azından veterinerin gelip kuşun durumunun iyi olduğunun sabitlenmesini istiyoruz." dedi.

 

 

Dernek olarak kuşu sahiplenmek için başvuru yaptıklarını belirten Ömür Gedik, papağanın Türkiye'ye sokulması yasak olan ve beslenmesine izin verilmeyen yabani bir tür olduğunu, bu nedenle de muhtemelen bakanlık himayesine alınacağını dile getirdi.

Özdemir'in sağlık kontrolü sonrası yeniden emniyet müdürlüğüne getirildiğinde "Acun, Acun" diye bağırdığını anlatan Gedik, şöyle konuştu:

"Çok yazık yani bu tip insanların meşhur olması, sonra meşhur olmak için bu tip işkencelerle gündeme gelmeye çalışması... Olan yine masumlara oluyor ve eşi ile kızı da tehlikede. Bu hayvancağız içeride çok korkmuş. Bir kedisi olduğunu öğrendik. O da kaçmış sanırım. Umarım evine gidip o kediye de aynı işkenceleri yapmaz. Çok üzücü, biz en azından burada bütün hayvanseverler olarak papağanın emin ellerde olmasından emin olmak için bekliyoruz. Ne diyebilirim ki inşallah adalet yerini bulur.

İşin bu raddeye getirilmemesi gerekiyordu. Bu adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Yani ya bir hayvana yapacaktı ya bir çocuğa, kadına yapacaktı. Maalesef hep hayvanlarla başlıyorlar, en yakındakilerle başlıyorlar. Bu zavallı papağan içeride bir kafesin içinde ciddi anlamda işkence görmüş. Öyle bir bağırıyor ki insanın içi acıyor. Zaten video da izlenecek gibi değildi. Çok üzücü."
 

 

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