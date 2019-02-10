Papa'nın busesi fotoğrafı çok konuşuldu

Papa Fransis ve El Ezher Şeyhi İmam Ahmed Muhammed et Tayyib, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geldi.
İki dini lider, Abu Dabi’deki Kurucular Anıtı’nda düzenlenen dinler-arası toplantıda aşırılıkçılığa karşı mücadele metnini imzaladıktan sonra bunu öpüşerek kutladı.
Papa Fransis, geçen günlerde hatrı sayılır bir Hristiyan nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’yi ziyaret etti. Arap Yarımadası’na ilk ziyareti tarihe ‘farklı’açılardan da geçti. Papa, aşırıcılığa karşı ortak metne imza attığı El Ezher Şeyhi İmam Ahmed Muhammed et Tayyib’le deklarasyonlarını öpüşerek kutladı
Fotoğraf: Reuters
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