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Papa'nın Instagram hesabından bir mankenin müstehcen fotoğrafı beğenildi, Vatikan soruşturma açtı

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Papa'nın Instagram hesabından bir mankenin müstehcen fotoğrafı beğenildi, Vatikan soruşturma açtı
Papa'nın Instagram hesabından bir mankenin müstehcen fotoğrafı beğenildi, Vatikan soruşturma açtı

Vatikan, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun müstehcen bir fotoğrafını nasıl "beğendiğini" öğrenmek için soruşturma başlattı.

27 yaşındaki manken Garibotto, sosyal medyadaki takipçilerine, 13 Kasım'da bir kız öğrenci gibi giyinmiş fotoğrafını "beğenen" 133.000 kişi arasında Hristiyan dünyasının ruhani liderinin olduğunu da söylemişti.

Brezilyalı manken hesabında bir okulda çekilmiş çok kısa bir etek ve jartel giydiği fotoğrafını paylaşmıştı. Beğeninin ardından hem Instagram hem de Twitter hesabından haberi takipçilerine aktaran model, "En azından cennete gideceğim" şeklinde bir mesaj paylaşmayı da ihmal etmedi.

Beğeni bir gün sonra kaldırıldı

Papa'nın Instagram hesabı, Katolik Haber Ajansı'nın konuyla ilgili açıklama istemesinin ardından 14 Kasım'da fotoğraftan beğenisini kaldırdı.

Vatikan Basın Bürosu'ndan konuyla ilgili yorum yapılmazken, Katolik Haber Ajansı iç soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

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