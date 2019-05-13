Papa’nın ‘Robin Hood’u kesilen elektrikleri açtı

BBC Türkçe ve Reuters’in haberlerine göre, 2013’ten beri kullanılmayan ve bazı aileler tarafından ‘işgal edilen’ binanın elektriği, 300 bin avro’luk birikmiş faturaları nedeniyle 6 Mayıs’ta kesilmişti.

Binada yaşayan 400’den fazla kişinin yaklaşık bir haftadır elektrik ve sıcak su olmadan yaşamaya mahkum edilmesi üzerine Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski müdahalede bulundu.

Binaya bizzat giderek polis tarafından mühürlenen elektrik şalterini aşağı indiren Krajewski, bu olay üzerine ‘Papa’nın Robin Hood’u olarak anılmaya başlandı.

İtalyan ANSA ajansına açıklama yapan Kardinal Krajewski, “Evet, sayaçları açmak için şahsen müdahalede bulundum. Çaresizlikten kaynaklanan bir hareketti. Ailelerin, çocukların da aralarında bulunduğu 400’den fazla kişi elektriksizdi, buzdolapları çalışmıyordu” dedi.