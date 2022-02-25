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Papa'nın Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyaret kriz yarattı

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Papa'nın Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyaret kriz yarattı
Papa'nın Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyaret kriz yarattı

Papa Franciscus bugün Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ne giderek Ukrayna'yla ilgili görüşlerini paylaştı. Papa'nın büyükelçilik ziyareti "teamüllere aykırı" tartışmasına neden oldu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine giderek Ukrayna'yla ilgili endişelerini iletmesi tartışma yarattı.

Papa Franciscus bugün Vatikan'da Conciliazione Caddesi'ndeki Rusya Büyükelçiliği'ne gitti. Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'le görüşen Papa, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Ukrayna'yla ilgili endişelerini iletti. Ülke basınında Papa'nın büyükelçilik ziyaretinin teamüllere aykırı olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. 

"Dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaracak bir bilgelik için iyi niyete ve müzakereye halen yer var"

Papa Franciscus'un 2 Mart’ta Ukrayna için barış duası etkinliği yapacağı açıklanmış ancak Vatikan daha sonra yaptığı açıklamada, Papa’nın sağlık problemleri nedeniyle bu etkinliğe katılamayacağını belirtmişti. 

Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili dün yaptığı açıklamada, "Dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaracak bir bilgelik için iyi niyete ve müzakereye halen yer var" demişti. 

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