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Papaz yılan tarafından ısırılmasına rağmen vaaz vermeye devam etti (video)

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YouTube'da ABD’li bir papazın, zehirli yılanı elinde tutarken dans ettiği ve vaaz verdiği sırada ısırıldığını gösteren bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda, papazın, ısırılmasına rağmen dans etmeye ve vaaz vermeye devam ettiği görülüyor
Papaz yılan tarafından ısırılmasına rağmen vaaz vermeye devam etti (video)

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir papaz ibadet ettiği sırada elinde tuttuğu zehirli bir yılan tarafından boynundan ısırıldı.

Isırıldığı sırada papazın, " Çalmaya devam et! Hiç endişelenmiyorum. Endişelenme, Tanrı iyileştiricidir. Tanrı'nın beni hala iyileştirmesine izin ver, O bana doğru gelen bir yük treni gibi " dediği duyuluyor. Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra acı hissetmeye başlayan papaz, kilisede ibadet etmekte olan diğer kişilerde dışarı çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan papaz Cody Coots'un ölümden döndüğü belirten doktorlar, yılanın, Coots'un temporal atardamarını kesmeye oldukça yaklaştığını belirtti.

Olayın, ABD'de halen aktif olan ‘İsa'nın Adı' kilisesine ait olan yılan tutarak dans etme ritüeli sırasında gerçekleştiği açıklandı.

Yılanlarla ibadet etme pratiği, katılımcıların onları felaketlerden koruyacağına inandıkları kutsal bir ibadetin parçası olduğu biliniyor.

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