Papua Yeni Gine’de 7,5 büyüklüğünde deprem

Pasifik’teki ada ülkelerinden Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem liman kenti olan 284 bin nüfuslu Moresby’e 834, 26 bin nüfuslu Kokopo kentine ise 41 km mesafede meydana geldi.

51 km derinlikte oluşan 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar tsunami alarmı verildiğine dair bir bilgi ulaşmadı.

Papua Yeni Gine, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan fay hattında bulunuyor.