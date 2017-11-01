Para aklama konusunda Güney Kıbrıs’ın adı yine gündemde

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort ve iş ortağı Rick Gates’in adının karıştığı kara para aklama skandalında Güney Kıbrıs’ın isminin de geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Da Tufanda” başlıklı manşetten verdiği haberinde Paul Manafort ve iş ortağı Rick Gates’in, Güney Kıbrıs, Seyşeller, Saint Vincent ve Grenadinler’deki offshore şirketler aracılığıyla kara para transfer etmekle suçlandığını yazdı.

Gazete, söz konusu iddianamede Güney Kıbrıs’ta kayıtlı 12 şirketin ve bunlar aracılığıyla yapılan ABD’de pahalı taşınmazların, lüks araçların ve oldukça pahalı antikaların satın alınmasına ilişkin 200 işlemin yer aldığını belirtti.

Onarca milyon dolar olara hesaplanan bu paraların, Ukrayna’daki, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç lehine olan siyasi faaliyetlerden geldiğini belirten gazete, bu paraların hiç bir zaman Amerikan makamlarına beyan edilmediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan 12 şirketten 6’sının, 2016 yılında feshedildiğini yazan gazete söz konusu 12 şirketin isimlerine de yer verdi.

Habere göre CIPA Başkanı (Rum Yatırımların İleriye Götürülmesi Örgütü) Hristodulos Angastionitis kara para aklama konusunda Güney Kıbrıs’ın isminin sık sık hedefte olabileceğini ancak her zaman sorulan sorulara yanıt verdiğini belirtti.

GEORGE PAPADOPULOS MESELESİ

Bu arada Rum basını Trump'ın seçim döneminde danışmanlarından olan Yunan asıllı Amerikalı George Papadopulos’un, Rusya'yla bağlantılar konusunda FBI’ya yalan söylediğini itiraf etmesine ilişkin habere de yer verdi.

Haberi “George Başkanlığa Gittiğinde” başlığıyla veren Alithia gazetesi, ilgili habere geniş bir şekilde yer verirken George Papadopulos’un 21 Temmuz 2014 yılında Hudson Araştırma Enstitüsü üyesi olarak Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra o dönemdeki Meclis Başkanı Yannakis Omiru ile görüştüğü yazdı.

Habere göre George Papadopulos, Anastasiadis ile bölgedeki güvenlik ile Hudson Enstitüsü ile işbirliği yapılması konusu ele almıştı.

BILL BROWDER KONUSU AP ÜYELERİNİN DE GÜNDEMİNDE

Alithia gazetesi İngiliz milletvekili ve Times gazetesinin ardından, Avrupa Parlamentosu üyelerinin de Gazprom şirketinin hisselerini satın alan ve akabinde vergi kaçırmakla suçlanan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili verilerin, Güney Kıbrıs tarafından Rus savcılara verilmesinin reddedilmesiyle ortaya çıkan sorunu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, AB bilgilendirme internet sitesi EUobserver’e göre, 17 Avrupa Parlamentosu üyesi, Rum tarafına bir mektup göndererek, “Rusya’yla ilgili dolandırıcılık konusunun kötü idare edildiğini ve bunun düzeltilmesini” talep etti.