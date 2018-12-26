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Para alamayan Papaz ölü için tabut vermedi

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Tilos Belediye Başkanı’nın hayatını kaybeden bir İngiliz ada sakininin cenazesiyle ilgili papazla yaşadıkları konuşmayı gösteren paylaşım büyük ilgi gördü...
Para alamayan Papaz ölü için tabut vermedi

Tilos Belediye Başkanı’nın hayatını kaybeden bir İngiliz ada sakininin cenazesiyle ilgili papazla yaşadıkları konuşmayı gösteren paylaşım büyük ilgi gördü.

Tilos’daki papaz, ada sakinlerinden olan İngiliz vatandaşına tabut vermeyi hayatını kaybeden İngilizin tabut parasını ödeyecek yakınları olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Tilos Belediye Başkanı olayı kişisel facebook hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Belediye Başkanı Maria Kamma “Ben insana ve değerlerine inanmayı öğrendim, ölülere saygı ve değer göstermeyi öğrendim. Ellerine afişleri alıp her protesto gösterisine koşan kilise temsilcilerinden, hayatını kaybeden bir kişi karşısında para hesabı yapmalarını beklemiyordum. Gözünün önünde bu dünyanın kibri bulunurken, o sadece Rodos’tan cenaze işleri yapan büronun göndereceği tabutun kötü kaliteli olup olmadığıyla ilgileniyordu” ifadelerini kullandı.

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