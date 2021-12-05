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Para En Zenginlere Akıyor

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OECD’nin son raporuna göre halkı ülkenin gelirinin en zengin yüzde 10’a aktığını en çok düşünen ülke Türkiye.
Para En Zenginlere Akıyor

OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede. Türkiye vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.

DERİN BİR ENDİŞE VAR

OECD ortalaması yüzde 52 olurken, ülkesindeki toplam gelirin en zengin yüzde 10'luk kesime aktığını en az düşünenler, yüzde 36 ile Danimarkalılar. OECD'nin 18 Kasım'da yayınladığı raporda tüm dünyada gelir eşitsizliklerinin pandemi sürecinde daha da arttığı belirtiliyor.

Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.

OECD üyesi ülkelerde yaşayan 5 kişiden 4'ü ülkesindeki gelir eşitsizliğinin çok yüksek oranda olduğunu düşünüyor. Türkiye, gelir eşitsizliğinin en yoğun olduğu ülkeler içinde Macaristan'dan sonra vatandaşları var olan gelir eşitsizliğinden en çok endişe duyan ülke.

Eşitsizliği azaltmak hükümetin görevi

Araştırmaya göre OECD üyesi ülkelerin vatandaşları gelir eşitsizliklerini azaltmanın hükümetlerin görevi olduğu konusunda hemfikir. Gelir dağılımının düzeltilmesi için vergi ve yardımların kullanılması gerektiği düşünülüyor ancak bu noktada yardımların etkin bir şekilde doğru kişilere yönlendirilmesinin önemi vurgulanıyor.

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