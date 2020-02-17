Cumhuriyet Meclisi toplandı.
"Para Gelmedi, gelmeyecek" diyen Manavoğlu'na Özyiğit'ten Mendil göndermesi yaptı.
Kamu Reformu bir an önce yasallaşmalı.
Sen bunu yaptın , ben bunu yaptın tartışmasına son vermeliyiz.
ddetaylar geliyor...
Cumhuriyet Meclisi toplandı.
"Para Gelmedi, gelmeyecek" diyen Manavoğlu'na Özyiğit'ten Mendil göndermesi yaptı.
Kamu Reformu bir an önce yasallaşmalı.
Sen bunu yaptın , ben bunu yaptın tartışmasına son vermeliyiz.
ddetaylar geliyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.