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Para istedikleri şahıs vermeyince yüzünü yaralayıp İphone-x marka cep telefonunu çaldılar

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Para istedikleri şahıs vermeyince yüzünü yaralayıp İphone-x marka cep telefonunu çaldılar
Para istedikleri şahıs vermeyince yüzünü yaralayıp İphone-x marka cep telefonunu çaldılar

Gönyeli’de meydana gelen soygun, ciddi, darp ve mülke tecavüz, meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 28.08.2020 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Dereli Plaza Kat 3 Daire 15 ikametgâhı içerisinde Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’nun, kendisinden para isteyen soy isimleri meçhul Desmond ve Zack isimli şahıslar tarafından muhtemelen kesici bir cisim ile sağ elinden yaralamak suretiyle vahim zarara uğratılmış ve cebinde bulunan I-phone x max marka siyah renk cep telefonunun alındığını belirtti. Polis, konu şahsın LDH acil serviste müşahede altına alınarak aynı gün taburcu edildiğini anlattı. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek isimlerinin Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle olduğunu söyleyerek 28.08.2020 tarihinde yaşanan olayı anlatıp gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, akabinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Atatürk meydan karakol hücrelerine yerleştirildiklerini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, öğrenci statüsündeki zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları ve ikamet adreslerinden izinsiz ayrılmamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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