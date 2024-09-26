Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Masak İle Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi

Maliye Bakanlığı'na bağlı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve personeli, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı bilgi teatisinde bulunularak, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi teatisi yapıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Öte yandan Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na da ziyaret gerçekleştirdi.

Burada, özelleştirme kanunu tahtında yapılan uygulamalar hususunda karşılıklı bilgi teatisinde ve istişarelerde bulunuldu.