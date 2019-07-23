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Para karşılığı haber yaptırılan sitelerin ‘fiyat tarifesi’ ortaya çıktı

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Journo haber sitesi, 50 TL’den başlayıp 4 bin 500 TL’ya kadar değişen ücretlerle haber yayınlatan ‘ismi saklı’ bir dizi halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketinin ‘fiyat tarifesi’ni yayınladı.
Para karşılığı haber yaptırılan sitelerin ‘fiyat tarifesi’ ortaya çıktı

Tarifede DHA, İHA, Star, Akşam, T24 ve haberler.com gibi önde gelen gazete, haber ajansı ve haber siteleri de yer alıyor. Tarifede adı geçen bazı sitelerden yalanlama geldi.

@JournoComTr’nin haberine göre halkla ilişkiler ve danışmanlık adı altında hizmet veren bazı şirketler, ‘potansiyel müşterileri’ne e-posta yoluyla ulaşarak çok sayıda haber sitesine istedikleri içeriği istedikleri biçimde, üstelik de iki gün içinde ‘yayınlatma garantisi’ veriyor. Şirketler, haber içeriğinin ‘sadece müşteriyle ilgili olmasını’ şart koşuyor.

Gönderilen tanıtım e-postalarında ise şu ifadeler yer alıyor: “… ile internet üzerinde 900’den fazla internet haber sitesine ve sektörel portallara haberlerinizi yayınlatabilirsiniz. Hazırlayacağınız içeriği 900 farklı internet sitesine iki işgünü içerisinde yayınlayabiliriz. Sizin ya da şirketinizin bültenlerini doğrudan kaynaklarına eklemek ve garantili çözüm için bizimle iletişime geçin. Haber ajanslarının ve büyük haber sitelerinin içerisine haberlerini eklemek, birkaç günde milyonlarca kişiye erişmek isterseniz  online haber servisini deneyin.”

Journo’nun ulaştığı söz konusu ‘halkla ilişkiler’ şirketlerinden birinin e-postaya eklediği ‘fiyat tarifesi’nde, ‘irili ufaklı’ yüzlerce site, atadıkları kimlik numaraları (ID) ve ‘yayınlama bedeli’yle birlikte listeleniyor. Şirket, ‘online medya ilişkileri’ başlığı altında müşterilerinin içerik ve bültenlerini haber sitelerinde yayınlatmayı vaat ediyor.

Fiyat listesinde dha.com.tr 4 bin 500 TL ile en yüksek fiyat istenen site olurken onu 4 bin 200 TL ile mynet izliyor. Star ve Akşam gazetelerinin web siteleri için ise 2 bin 400 TL isteniyor.

İlk 20

‘Haber Siteleri Fiyat Tarifesi’ başlıklı listenin ilk 20 sırası şöyle:

1) dha.com.tr 4.500 ₺

2) mynet.com 4.200 ₺

3)  ensonhaber.com 3.900 ₺

4) gazeteoku.com 3.600 ₺

5) shiftdelete.net 3.600 ₺

6) memurlar.net 3.300 ₺

7) gazeteciler.com 3.100 ₺

8) superhaber.tv 3.000 ₺

9) memurhaber.com 2.700 ₺ 

10) iha.com.tr 2.500 ₺

11) star.com.tr 2.400 ₺

12) haberler.com 2.400 ₺

13) aksam.com.tr 2.400 ₺

14) sondakika.com 2.400 ₺

15) indigodergisi.com 2.400 ₺

16) webtekno.com 2.350 ₺

17) donanimhaber.com 2.100 ₺

18) netgazete.com 2.100 ₺

19) t24.com.tr 2.100 ₺

20) turkiyegazetesi.com.tr 2.100 ₺

‘Habermiş gibi görünen’ içerikler

Journa’nun ulaştığı bir halkla ilişkiler şirketinin yetkilisi, listedeki sitelerde ‘habermiş gibi görünen’ içerikler yayımlatabildiklerini belirterek “Röportaj da yayımlatabiliriz. Hem soruları, hem cevapları siz yazarsanız. Onlar da sanki sizinle röportaj yapılmış gibi yayımlarlar” dedi.

Journo, sadece haberler.com sitesinin bu tür tanıtım haberlerine ‘İlandır’ ibaresini koyduğunu belirtti.

T24’ten yalanlama

T24 ve shiftdelete.net siteleri, Journo’ya açıklama göndererek, para karşılığı haber yapıldığını yalanladı.

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