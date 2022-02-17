Para Karşılığı Sahte Akademik Unvanlar Dağıtılıyor

Mafya, sanal bet gibi kelimelerin çok kullanıldığı bugünlerde, milyon dolarlara varan
karlar elde etmek için, bilimsel yayın yapan dergi adı altında faaliyet gösterip para karşılığı
akademik unvan dağıtan şirketleri gündeme getirmek şart olmuştur.
Yirmi üç üniversitenin faaliyette olduğu, on üç tanesinin de izin alıp faaliyet
göstermek için beklediği kuzey Kıbrıs, para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer
durumundadır. Uyuşturucu, kara para ve insan kaçakçılığının yanı sıra, para karşılığı
bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtmak, “üniversiteler adası” denilen bu yapının eğitim
kalitesinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. “Tanınmamışlığın avantajını kullanmak”
tam da bu demektir.
Bilimsel dergi yayınlamak ve bilimsel faaliyet yapma amacıyla KKTC şirketler
mukayyitliğinin ismi ile para karşılığı belge veren ve sahte bilimsel dergilerde yayın
yapılmış gibi gösteren kuruluşların isimlerini önümüzdeki günlerde deşifre etmeye
devam edeceğimizi duyurur, konu ile ilgili Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı göreve davet
ederiz.
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