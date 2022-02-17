Para Karşılığı Sahte Akademik Unvanlar Dağıtılıyor

Mafya, sanal bet gibi kelimelerin çok kullanıldığı bugünlerde, milyon dolarlara varan

karlar elde etmek için, bilimsel yayın yapan dergi adı altında faaliyet gösterip para karşılığı

akademik unvan dağıtan şirketleri gündeme getirmek şart olmuştur.



Yirmi üç üniversitenin faaliyette olduğu, on üç tanesinin de izin alıp faaliyet

göstermek için beklediği kuzey Kıbrıs, para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer

durumundadır. Uyuşturucu, kara para ve insan kaçakçılığının yanı sıra, para karşılığı

bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtmak, “üniversiteler adası” denilen bu yapının eğitim

kalitesinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. “Tanınmamışlığın avantajını kullanmak”

tam da bu demektir.



Bilimsel dergi yayınlamak ve bilimsel faaliyet yapma amacıyla KKTC şirketler

mukayyitliğinin ismi ile para karşılığı belge veren ve sahte bilimsel dergilerde yayın

yapılmış gibi gösteren kuruluşların isimlerini önümüzdeki günlerde deşifre etmeye

devam edeceğimizi duyurur, konu ile ilgili Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı göreve davet

ederiz.