Para karşılığında sahte Türkiye kimliği temin eden zanlılara ek tutukluluk

Türkiye’den para karşılığında sahte Türkiye kimliği temin eden zanlılar Tariel Asadov, Taleh mGuliyev ve Ceyhun Maharov, soruşturma kapsamında 6 gün daha poliste tutuklu kalacak.

“Sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme” ile “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklanan zanlılar Tariel Asadov, Taleh Guliyev ve Ceyhun Maharov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Tariel Asadov, Taleh Guliyev ve Ceyhun Maharov "sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme" ve "sahte davranışla kayıt temini" suçlarını işlediklerini anlattı.

Polis, Tariel Asadov’un Türkiye’den bin TL para karşılığında Murat Yılmaz adına isdar olunan TC kimlik kartını, Taleh Guliyev’in bin TL para karşılığında Tufan Yılmaz adına, Ceyhun Maharov’un da bin TL para karşılığında Murat Kaplan adına isdar olunan TC kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

SAHTE KİMLİKLERİ TEDAVÜLE SÜRDÜLER

Polis, zanlılar Tariel Asadov, Taleh Guliyev ve Ceyhun Maharov’un tasarruflarında bulunan bu sahte kimliklerle 2023 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa’da iki casinoda ibraz edip sahte olan bu evrakları tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, 15 Nisan 2023 tarihinde zanlıların sahte kimlik kullanarak casinolara girdiği yönünde bilgi geldiğini ve Tariel Asadov ve Taleh Guliyev’in Lefkoşa’da bulunan bir casinoda tespit edildiğini söyledi.

Polis, Tariel Asadov’un tasarrufunda Murat Yılmaz adına isdar olunan TC kimlik kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, akabinde Tariel Asadov ve Taleh Guliyev’in, 16 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte Ceyhun Maharov’un da Lefkoşa’da bir casinoda tespit edilip, yapılan muhaceret kontrolunda ülkede ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

"ZANLILAR GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ"

Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını, her üç zanlının da mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiklerini belirtti.

CEYHUN MAHAROV’UN ÜLKEDE İZİNSİZ İKAMET ETTİĞİĞ TESPİT EDİLDİ

Polis, yine meselede var olan sahte TC kimlik kartlarının bulunamadığını söyledi. Polis, Ceyhun Maharov’un aynı gün Lefkoşa’da tespit edilmiş ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 130 gün izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğinden suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

6 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Polis, soruşturma kapsamında zanlıların, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.