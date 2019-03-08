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Para tatlı geldi: AB, Suudi Arabistan’ı ‘kara liste’ye almaya yanaşmadı

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Avrupa Birliği’nin (AB) 28 üye ülkesi, Avrupa Komisyonu’nun Suudi Arabistan’ı kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin ‘kara liste’ye ekleme önerisini reddetti.
Para tatlı geldi: AB, Suudi Arabistan’ı ‘kara liste’ye almaya yanaşmadı

Avrupa Komisyonu, 13 Şubat’ta terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle AB’ye tehdit oluşturan ülkeler kara listesine Suudi Arabistan, Panama ve başka bazı ülkelerin eklenmesini önermişti.

AB Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun önerdiği listenin ‘söz konusu ülkelerin sesini duyurma hakkına saygı duyan şeffaf ve uygun bir süreçte hazırlanmadığı’ gerekçesiyle oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu..

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ve Yemen yer almıştı.

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